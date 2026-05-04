Avioneta se estrella contra edificio en Brasil; reportan dos muertos

Lunes 4 de mayo de 2026

Una avioneta se desplomó y se impactó contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, hecho que fue captado en video por ciudadanos y difundido ampliamente en redes sociales durante este lunes.

De acuerdo con reportes de medios locales, la aeronave perdió altitud de manera repentina y, tras realizar movimientos erráticos en el aire, terminó por estrellarse contra un inmueble ubicado en la zona norte de la ciudad.

En la avioneta viajaban cinco personas. Autoridades de emergencia informaron de manera preliminar que el piloto y el copiloto fallecieron a consecuencia del impacto.

Las otras tres personas que se encontraban a bordo resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al lugar para controlar la situación y atender a los heridos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo residentes del edificio lesionados tras el accidente.

Las causas del desplome continúan bajo investigación, mientras autoridades aeronáuticas analizan las condiciones en las que ocurrió el siniestro.