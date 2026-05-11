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Lunes 11 de mayo de 2026

Aviso Vial: Inician cambios en la circulación de Nogales e Industrias por obras de paso superior

A partir de este lunes 11 de mayo, el cruce de la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias presentará modificaciones en su flujo vehicular. Estos cambios son necesarios para continuar con los trabajos de construcción del nuevo paso superior en la zona.

Horarios y dinámica de trabajo
Para minimizar el impacto en el tráfico diario, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que las maniobras principales se realizarán en horario nocturno:

Horario de cierre parcial: De 22:00 a 05:00 horas.

Circulación diurna: Se mantendrá de manera normal para no afectar las horas pico.

El objetivo de esta etapa es la elevación de líneas de alta tensión (ya desenergizadas), paso indispensable para el próximo montaje de las trabes de la estructura.

Rutas Alternas Sugeridas

Se recomienda a los automovilistas que transitan por la vialidad Los Nogales tomar las siguientes previsiones:

Sentido Sacramento hacia Av. Tecnológico: Deberán incorporarse a la Av. De las Industrias, realizar el retorno correspondiente y reincorporarse a Los Nogales.

Sentido Tecnológico hacia Sacramento: Deberán utilizar igualmente la Av. De las Industrias y buscar el retorno más cercano disponible para continuar su trayecto.

Recomendaciones a la ciudadanía
Las autoridades municipales exhortan a los conductores a:

Planear sus tiempos de traslado si circulan durante la noche.

Respetar estrictamente la señalización preventiva.

Atender las indicaciones del personal de vialidad apostado en el sitio.

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