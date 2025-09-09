Aviso vial por montaje de escenario para Fiestas Patrias en Chihuahua

Martes 9 de septiembre de 2025

La Coordinación de Comunicación Social informó que a partir de hoy habrá cierres parciales en la calle Aldama, entre Venustiano Carranza (o 11) y la Calle 17, debido al montaje del escenario para las celebraciones de las Fiestas Patrias del 15 de septiembre.

Se recomienda a la población tomar precauciones, ya que del sábado 13 al martes 16 de septiembre estas vialidades permanecerán totalmente cerradas.

Además, el acceso al Palacio de Gobierno estará restringido desde el viernes 12 hasta el martes 16 de septiembre.

Se exhorta a la ciudadanía a planear sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones oficiales para evitar inconvenientes.