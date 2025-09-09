Chihuahua

31.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 9 de septiembre de 2025

Aviso vial por montaje de escenario para Fiestas Patrias en Chihuahua

La Coordinación de Comunicación Social informó que a partir de hoy habrá cierres parciales en la calle Aldama, entre Venustiano Carranza (o 11) y la Calle 17, debido al montaje del escenario para las celebraciones de las Fiestas Patrias del 15 de septiembre.

Se recomienda a la población tomar precauciones, ya que del sábado 13 al martes 16 de septiembre estas vialidades permanecerán totalmente cerradas.

Además, el acceso al Palacio de Gobierno estará restringido desde el viernes 12 hasta el martes 16 de septiembre.

Se exhorta a la ciudadanía a planear sus desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones oficiales para evitar inconvenientes.

El Poder Judicial de la Federación recibe aumento presupuestal en el Paquete Económico 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Comparte personal de Sindicatura resultados del Cuarto Informe de Gobierno

Alumna de Secundaria Técnica 52 en Delicias ataca a madre de familia con arma punzocortante

Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional

Invitan a disfrutar funciones gratuitas en el Cine del Rejón durante septiembre
Detienen en Ojinaga a 11 integrantes del grupo delictivo La Línea en operativo conjunto
Instala Turismo centro de acopio en apoyo a familias afectadas por inundaciones en Casas Grandes
Suma Gobierno del Estado más de 62 mil baches reparados en territorio estatal
Alerta DSPM por hackeos a usuarios de redes sociales
Alumna de Secundaria Técnica 52 en Delicias ataca a madre de familia con arma punzocortante
Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, vinculado a red de huachicol fiscal y tráfico de fentanilo: FGR
Comparte personal de Sindicatura resultados del Cuarto Informe de Gobierno

Municipios

Más Noticias

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire
Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública
Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito