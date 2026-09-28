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Lunes 28 de septiembre de 2026

BBVA reducirá horario de atención en sucursales

BBVA modificará a partir de la próxima semana el horario de atención en sus sucursales, que comenzarán operaciones media hora más tarde de lunes a viernes.

Actualmente, las oficinas atienden de 8:30 a 16:00 horas entre semana. Con el ajuste, la apertura será a las 9:00 horas, mientras que el cierre permanecerá a las 16:00 horas.

Los sábados, el horario se mantendría de 9:00 a 14:30 horas, mientras que los cajeros automáticos continuarán disponibles las 24 horas del día.

De acuerdo con la información difundida, BBVA no ha detallado públicamente las razones del cambio. Sin embargo, se ha relacionado con el proceso de reducción gradual de la jornada laboral en México.

La transición prevista contempla pasar de 48 a 46 horas semanales en 2027, a 44 horas en 2028, 42 horas en 2029 y finalmente 40 horas semanales en 2030.

El ajuste implicará que los usuarios cuenten con media hora menos de atención presencial en sucursales de lunes a viernes.

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