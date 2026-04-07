BMA urge al Gobierno federal a aceptar colaboración internacional sobre desaparecidos

Martes 7 de abril de 2026

La Barra Mexicana de Abogados (BMA) hizo un llamado al Gobierno federal para que acepte la colaboración internacional en materia de desaparecidos y evite descalificar políticamente las conclusiones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

El Comité decidió remitir la situación de México a la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de que se consideren medidas que apoyen al Estado en la prevención, investigación, sanción y erradicación de desapariciones forzadas. Esta acción ha sido rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Llamado a la cooperación y acciones concretas

En un comunicado, la BMA destacó que la respuesta institucional no debe centrarse en la descalificación política, sino en colaborar con el procedimiento de la Asamblea. El colegio de abogados exhorta al gobierno a aceptar ayuda internacional para lograr resultados verificables en:

Localización de personas

Identificación de restos

Judicialización de responsables

Reparación integral a víctimas

La presidenta de la BMA, Ana María Kudisch, pidió además a los poderes federales y locales, fiscalías y comisiones de búsqueda de personas, implementar medidas como:

Fortalecer mecanismos de búsqueda con presupuesto, autonomía y coordinación institucional

Profesionalizar investigaciones ministeriales y judiciales

Garantizar la protección de familiares, colectivos y defensores de derechos humanos

Consolidar registros nacionales confiables y transparentes

La BMA señaló que la cooperación internacional no debe considerarse injerencia, sino una oportunidad para fortalecer la legalidad, la justicia y la confianza pública.

El organismo concluyó que México no puede normalizar el dolor de miles de familias ni posponer la respuesta que esta tragedia nacional exige, y recalcó que cumplir con las recomendaciones internacionales es una obligación jurídica, ética y civilizatoria.