BMV registra su peor caída en 10 meses ante tensión en Medio Oriente

Miércoles 4 de marzo de 2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió su peor jornada en los últimos 10 meses en medio del conflicto en Medio Oriente, al registrar una caída cercana al 3% durante la sesión del lunes.

Al cierre, el índice S&P/BMV IPC retrocedió 2.94% para ubicarse en 68,511.98 puntos, su mayor descenso diario desde abril de 2025. Por su parte, el FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) cayó 2.96%, cerrando en 1,358.26 unidades. Durante la jornada, el mercado llegó a desplomarse más de 5%.

Las pérdidas fueron encabezadas por emisoras del sector minero, afectadas por la baja en los precios de los metales. Entre ellas destacó Grupo México, que perdió 6.57% al cotizar en 205.75 pesos por acción. Asimismo, Megacable registró una caída de 6.77%, al cerrar en 61.17 pesos.

En el mercado de deuda, los rendimientos de los Certificados de la Tesorería (Cetes) mostraron movimientos mixtos en la subasta semanal. La tasa del Cete a 28 días se ubicó en 6.81%, dos puntos base por debajo de la subasta anterior.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, explicó que los movimientos en las tasas reflejan cautela ante el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, aunque destacó que los instrumentos gubernamentales mantienen una demanda sólida, pero ahora con un mayor premio por riesgo.