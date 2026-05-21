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Jueves 21 de mayo de 2026

Bachearán en nueve zonas de Chihuahua este jueves

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este jueves 21 de mayo se llevarán a cabo trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad como parte del programa emergente de mantenimiento vial, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones al circular por las áreas intervenidas.

La Dirección de Obras Públicas Municipales detalló que las labores se realizarán en calles de las colonias San Felipe, Panorámico, Saucito, Vistas del Norte, Revolución, Lienzo Charro y Los Girasoles, además de la avenida Pacheco y un tramo de la carretera Aldama-Chihuahua.

Las acciones serán ejecutadas por varias cuadrillas durante el transcurso de la mañana, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y atender reportes ciudadanos relacionados con el deterioro de la carpeta asfáltica.

Autoridades municipales señalaron que los puntos a intervenir son definidos mediante recorridos de supervisión realizados por el Departamento de Mantenimiento Vial, así como a partir de los reportes que realiza la población a través de los distintos canales de atención.

El Municipio recordó que la ciudadanía puede reportar baches llamando al 072, en el Centro de Respuesta Ciudadana, de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 8:30 de la noche, o mediante la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas del día.

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