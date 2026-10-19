Bachearán este lunes siete vialidades principales de Chihuahua

Lunes 19 de octubre de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales realizará este lunes 19 de octubre trabajos de bacheo emergente en siete importantes vialidades de la capital, por lo que pidió a los automovilistas circular con precaución.

Las cuadrillas trabajarán en las avenidas Heroico Colegio Militar, Tecnológico, 20 de Noviembre y Silvestre Terrazas, así como en el bulevar Ortiz Mena y los periféricos Lombardo Toledano y de la Juventud.

Las labores se desarrollarán principalmente durante la mañana con múltiples cuadrillas.

El Municipio recordó que los ciudadanos pueden reportar baches al 072, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.