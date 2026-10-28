Bachearán este miércoles 11 zonas de Chihuahua capital

Miércoles 28 de octubre de 2026

El Gobierno Municipal realizará este miércoles 28 de octubre trabajos de bacheo en 11 zonas de la ciudad, como parte del programa emergente implementado por la Dirección de Obras Públicas.

Durante la jornada, las cuadrillas atenderán las calles Pedro Zuloaga y Aldama, además de sectores de las colonias Quintas Carolinas, Los Potreros, Fuentes del Santuario y La Galera.

También se realizarán trabajos en las avenidas De las Águilas, Juárez y Politécnico Nacional, así como en la Vialidad Sacramento y el camino hacia las Grutas de Nombre de Dios.

Las labores se desarrollarán principalmente durante la mañana, por lo que se pidió a los automovilistas reducir la velocidad y conducir con precaución al transitar por los puntos donde se encuentren las cuadrillas.

Los lugares que serán intervenidos son definidos mediante recorridos del Departamento de Mantenimiento Vial y a partir de los reportes realizados por la ciudadanía.

El Municipio recordó que los baches pueden reportarse a través del 072, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.