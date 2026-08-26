Bachearán este miércoles siete colonias y principales avenidas de Chihuahua

Miércoles 26 de agosto de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales continuará este miércoles 26 de agosto con el programa emergente de bacheo, con trabajos en siete colonias y diversas vialidades de la ciudad.

Las cuadrillas atenderán las colonias Mirador, Campestre Residencial, Campestre Washington, Industrial, Lealtad I, La Joya y Altavista, además de las avenidas Pascual Orozco, Homero y periférico de la Juventud.

Los trabajos se desarrollarán principalmente durante la mañana, por lo que se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, atender los señalamientos y conducir con precaución al encontrarse con las cuadrillas.

Las zonas de intervención son determinadas mediante recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial y a partir de los reportes realizados por la ciudadanía.

El Gobierno Municipal recordó que los baches pueden reportarse al 072, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, así como mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.