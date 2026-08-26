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Miércoles 26 de agosto de 2026

Bachearán este miércoles siete colonias y principales avenidas de Chihuahua

La Dirección de Obras Públicas Municipales continuará este miércoles 26 de agosto con el programa emergente de bacheo, con trabajos en siete colonias y diversas vialidades de la ciudad.

Las cuadrillas atenderán las colonias Mirador, Campestre Residencial, Campestre Washington, Industrial, Lealtad I, La Joya y Altavista, además de las avenidas Pascual Orozco, Homero y periférico de la Juventud.

Los trabajos se desarrollarán principalmente durante la mañana, por lo que se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, atender los señalamientos y conducir con precaución al encontrarse con las cuadrillas.

Las zonas de intervención son determinadas mediante recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial y a partir de los reportes realizados por la ciudadanía.

El Gobierno Municipal recordó que los baches pueden reportarse al 072, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, así como mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.

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