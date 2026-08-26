Bachearán este miércoles siete colonias y principales avenidas de Chihuahua

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Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 26 de agosto de 2026
La Dirección de Obras Públicas Municipales continuará este miércoles 26 de agosto con el programa emergente de bacheo, con trabajos en siete colonias y diversas vialidades de la ciudad.
Las cuadrillas atenderán las colonias Mirador, Campestre Residencial, Campestre Washington, Industrial, Lealtad I, La Joya y Altavista, además de las avenidas Pascual Orozco, Homero y periférico de la Juventud.
Los trabajos se desarrollarán principalmente durante la mañana, por lo que se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, atender los señalamientos y conducir con precaución al encontrarse con las cuadrillas.
Las zonas de intervención son determinadas mediante recorridos de supervisión del Departamento de Mantenimiento Vial y a partir de los reportes realizados por la ciudadanía.
El Gobierno Municipal recordó que los baches pueden reportarse al 072, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, así como mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.
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