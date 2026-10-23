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Viernes 23 de octubre de 2026

Bachearán este viernes ocho vialidades de Chihuahua; llaman a conducir con precaución

La Dirección de Obras Públicas Municipales desplegará este viernes 23 de octubre cuadrillas del programa emergente de bacheo en ocho vialidades de la ciudad, por lo que pidió a los automovilistas circular con precaución.

Los trabajos se concentrarán en las calles Mercurio y Pino, así como en las avenidas José María Iglesias, Tabalaopa, Equus, De la Unidad, San Miguel El Grande y periférico de la Juventud.

Las labores se realizarán principalmente durante la mañana con múltiples cuadrillas, lo que podría generar afectaciones temporales a la circulación en los puntos intervenidos.

El Municipio explicó que las zonas de atención son determinadas mediante recorridos de supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial y a partir de los reportes realizados por la ciudadanía.

Los baches pueden reportarse al 072, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o las 24 horas mediante la aplicación Marca el Cambio.

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