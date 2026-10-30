Bacheo emergente atenderá este viernes principales avenidas de Chihuahua

Viernes 30 de octubre de 2026

La Dirección de Obras Públicas Municipales continuará este viernes 30 de octubre con el programa emergente de bacheo en distintos sectores de la ciudad, incluyendo las colonias Martín López y Cuarteles.

Las cuadrillas trabajarán también en las avenidas Homero, 20 de Noviembre, Tecnológico, Heroico Colegio Militar y Teófilo Borunda, además de los bulevares Juan Pablo II y Ortiz Mena, así como el periférico de la Juventud.

Los trabajos se desarrollarán principalmente durante la mañana, por lo que el Municipio pidió a los automovilistas circular con precaución ante la presencia de múltiples cuadrillas.

Las zonas de intervención son determinadas mediante recorridos del Departamento de Mantenimiento Vial y reportes ciudadanos.

El Gobierno Municipal recordó que los baches pueden reportarse al 072, de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, o mediante la aplicación Marca el Cambio, disponible las 24 horas.