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Miércoles 22 de abril de 2026

Bacheo en avenidas principales y colonias de Chihuahua este miércoles

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que este miércoles 22 de abril se llevarán a cabo trabajos de bacheo en distintos puntos de la ciudad, como parte del programa emergente implementado por la Dirección de Obras Públicas.

Las labores contemplan la atención de nueve zonas, incluyendo calles de las colonias Campestre Washington, Cumbres Universidad, Villa Juárez, Mármol, San Felipe Viejo y Panamericana, así como en avenidas de alta circulación como Tecnológico, Heroico Colegio Militar y Pascual Orozco.

De acuerdo con autoridades municipales, estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para mejorar las condiciones de la infraestructura vial y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la capital.

Asimismo, se informó que las áreas a intervenir son definidas a partir de recorridos de supervisión realizados por el Departamento de Mantenimiento Vial, además de los reportes que realiza la ciudadanía.

Debido a la presencia de cuadrillas trabajando principalmente en horario matutino, el Municipio exhortó a la población a circular con precaución, respetar la señalización y prever tiempos de traslado.

Finalmente, se invitó a la ciudadanía a reportar baches a través del número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana, en un horario de lunes a viernes de 7:00 a 20:30 horas, así como mediante la aplicación “Marca el Cambio”, disponible las 24 horas.

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