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Martes 10 de noviembre de 2026

Baja Chihuahua al quinto lugar nacional en homicidios dolosos

El estado de Chihuahua descendió al quinto lugar nacional en homicidios dolosos, luego de registrar mil 103 víctimas entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, según el informe de seguridad presentado este martes durante la conferencia matutina del Gobierno Federal.

De acuerdo con los datos expuestos, Chihuahua se ubicó por debajo de Sinaloa, entidad que acumuló mil 156 homicidios durante el mismo periodo.

El Estado de México encabezó la estadística nacional con mil 564 víctimas de homicidio doloso en los primeros diez meses del año.

Chihuahua había ocupado los primeros lugares

Durante los meses anteriores, Chihuahua se había mantenido entre el segundo y tercer lugar nacional en el acumulado de homicidios dolosos, por lo que su nueva posición representa un cambio en la clasificación de las entidades con mayor número de víctimas.

Sin embargo, el descenso al quinto lugar no significa necesariamente que los homicidios hayan disminuido en términos absolutos, ya que la posición también depende del comportamiento de este delito en las demás entidades federativas.

Las cifras corresponden al acumulado de enero a octubre y permiten comparar el número de víctimas registradas en cada estado.

Para determinar si existe una reducción sostenida de la violencia homicida en Chihuahua, será necesario analizar también la evolución mensual de los casos y las tasas por cada 100 mil habitantes.

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