Baja aprobación de Sheinbaum a 68%; seguridad y economía, principales focos de preocupación

Lunes 4 de mayo de 2026

La aprobación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ubicó en 68 por ciento durante abril, de acuerdo con la más reciente encuesta nacional de El Financiero, lo que representa una caída de dos puntos porcentuales respecto a marzo y un retroceso de 13 puntos en comparación con abril de 2025.

El estudio, realizado a 800 personas mayores de 18 años, muestra que el 32 por ciento desaprueba la gestión de la mandataria federal.

En rubros específicos, la percepción ciudadana mostró contrastes. En materia económica, el 48 por ciento considera que el manejo ha sido bueno, mientras que el 52 por ciento lo califica como malo.

Respecto al combate a la corrupción, el 59 por ciento opinó negativamente, frente a un 31 por ciento que avaló las acciones del gobierno federal.

La seguridad pública continúa como una de las principales preocupaciones para la población: 68 por ciento calificó mal el desempeño gubernamental en este rubro, mientras que solo 32 por ciento lo evaluó positivamente.

En cuanto al combate al crimen organizado, únicamente el 27 por ciento consideró que se ha hecho un buen trabajo, mientras que el 62 por ciento expresó una opinión negativa.

Uno de los rubros mejor evaluados fue el de los programas sociales, donde el 67 por ciento aprobó el manejo de apoyos gubernamentales y el 32 por ciento lo desaprobó.

Sobre los principales problemas que enfrenta el país, la encuesta señala que la inseguridad pública encabeza la lista con 51 por ciento, seguida por la corrupción con 22 por ciento y la economía y el desempleo con 16 por ciento.

En relación con el vínculo entre México y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 47 por ciento consideró negativa la relación bilateral, mientras que el 37 por ciento la evaluó favorablemente.