Baja la temperatura en San Juanito a -0.1 grados centígrados

Viernes 31 de octubre de 2025

La comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, amaneció este viernes como el lugar más frío del estado al registrar una temperatura de -0.1 grados centígrados, de acuerdo con los reportes meteorológicos de esta mañana.

El descenso térmico se debe a la entrada del frente frío número 12, que continúa afectando a gran parte del norte del país, provocando un marcado descenso en las temperaturas, especialmente en la zona serrana de Chihuahua.

En otras localidades de la región, el termómetro también marcó cifras muy bajas: Majalca registró 0.8°C, Basaseachi llegó a 2°C, y Temósachic presentó 2.2°C. Mientras tanto, en El Vergel se reportaron 2.6°C, en Creel 2.9°C, y en Chinatú 3.7°C.

En el resto de los municipios serranos, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 4 grados centígrados, lo que confirma el avance del sistema frontal y las condiciones propias de la temporada.

Las autoridades meteorológicas informaron que el ingreso de aire húmedo asociado al frente frío continuará generando ambiente frío a muy frío en las próximas horas, con posibles heladas durante la madrugada en las partes más altas de la Sierra Tarahumara.