El Estado

26.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 31 de octubre de 2025

Baja la temperatura en San Juanito a -0.1 grados centígrados

La comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, amaneció este viernes como el lugar más frío del estado al registrar una temperatura de -0.1 grados centígrados, de acuerdo con los reportes meteorológicos de esta mañana.

El descenso térmico se debe a la entrada del frente frío número 12, que continúa afectando a gran parte del norte del país, provocando un marcado descenso en las temperaturas, especialmente en la zona serrana de Chihuahua.

En otras localidades de la región, el termómetro también marcó cifras muy bajas: Majalca registró 0.8°C, Basaseachi llegó a 2°C, y Temósachic presentó 2.2°C. Mientras tanto, en El Vergel se reportaron 2.6°C, en Creel 2.9°C, y en Chinatú 3.7°C.

En el resto de los municipios serranos, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 4 grados centígrados, lo que confirma el avance del sistema frontal y las condiciones propias de la temporada.

Las autoridades meteorológicas informaron que el ingreso de aire húmedo asociado al frente frío continuará generando ambiente frío a muy frío en las próximas horas, con posibles heladas durante la madrugada en las partes más altas de la Sierra Tarahumara.

Yoshinobu Yamamoto es la esperanza de los Dodgers para resurgir hoy En el sexto juego de la Serie mundial

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Refuerza Policía Vial operativos en el Periférico de la Juventud tras accidente mortal

Coesvi entrega 40 escrituras a ciudadanos de seis municipios

Detienen a escolta de la Fiscalía con 600 cartuchos y mira telescópica en Ciudad Juárez

Presenta Lorena Ramírez segunda carrera México Imparable
Senado de Estados Unidos aprueba resolución para revertir aranceles de Trump
Tomateros se lleva el Clásico en Hermosillo en juego de la Liga Arco
Refuerza Policía Vial operativos en el Periférico de la Juventud tras accidente mortal
Claudia Sheinbaum firma decreto para expropiar terrenos en Nextlalpan y construir puente hacia el AIFA
Detienen a escolta de la Fiscalía con 600 cartuchos y mira telescópica en Ciudad Juárez
Histórico: Aplicarán 100% de descuento en recargos del Predial
Coesvi entrega 40 escrituras a ciudadanos de seis municipios

Municipios

Más Noticias

Programan audiencia de ampliación de investigaciones contra Salvador Humberto S. M., “El Verín”
Revisan avances del Fideicomiso del Centro Histórico de Chihuahua
Beneficia IMM a colaboradoras de Alsuper con descuentos