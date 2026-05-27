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Miércoles 27 de mayo de 2026

Baja percepción de inseguridad en Chihuahua: Defensa

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en Chihuahua disminuyó la percepción de inseguridad entre la población, al pasar de 58 a 47 por ciento entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el mando militar presentó los resultados de las acciones implementadas en los ocho estados prioritarios para reducir la incidencia delictiva.

En el caso de Chihuahua, destacó que las Fuerzas Armadas han brindado apoyo a las autoridades locales para ejecutar más de 2 mil 300 órdenes de aprehensión como parte de los operativos de seguridad.

Asimismo, detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional entregó en comodato un total de mil 865 armas a corporaciones locales, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas y reforzar las estrategias de seguridad en la entidad.

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