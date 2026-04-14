Bajo la lupa, presunta relación política entre Brenda Ríos y César Duarte

Martes 14 de abril de 2026

La relación entre la diputada local Brenda Ríos, vinculada a Morena, y el exgobernador César Duarte Jáquez ha generado un nuevo episodio de confrontación política en el estado, en medio de acusaciones cruzadas sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos hídricos y posibles actos de corrupción.

El tema ha cobrado relevancia tras los señalamientos relacionados con el denominado “cártel del agua”, en el que se ha mencionado a Ríos por la supuesta autorización de permisos irregulares para pozos durante su paso por dependencias federales como Conagua y Semarnat. Estas acusaciones han sido retomadas por actores de oposición, quienes cuestionan su trayectoria en el servicio público.

A la par, también se han expuesto presuntos vínculos familiares en el caso. Álex LeBaron, esposo de la legisladora, fue señalado en informes por la expedición de múltiples constancias de aprovechamiento de agua en un solo día, presuntamente relacionadas con empresas ligadas a la administración estatal durante el gobierno de Duarte.

En el contexto actual, la diputada ha impulsado desde el Congreso del Estado una propuesta para investigar concesiones de agua otorgadas desde 1994. Sin embargo, esta iniciativa ha generado una reacción inmediata por parte de legisladores del PAN, quienes han solicitado ampliar las indagatorias para incluir la gestión de Ríos y su entorno en los años en que se dieron dichas autorizaciones.

La controversia se da en un escenario político marcado por antecedentes como el caso de la “nómina secreta”, vinculado al exmandatario estatal, y que continúa teniendo repercusiones en la vida pública de Chihuahua.

Por otro lado, se ha informado que Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador, enfrenta investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República, lo que añade un nuevo elemento al entorno legal y político que rodea a la figura de Duarte.

Este panorama mantiene el tema en el centro del debate público, en medio de posturas encontradas entre fuerzas políticas y a la espera de posibles avances en las investigaciones correspondientes.