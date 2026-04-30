Bajo resguardo militar, material de narcolaboratorio en El Pinal; FGR ya investiga el caso

Jueves 30 de abril de 2026

El material asegurado en el narcolaboratorio localizado en la sierra de El Pinal, en el municipio de Morelos, permanece en el sitio bajo resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó el vocero de la Fiscalía estatal, Eloy García Tarín. Precisó que la carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República, al tratarse de uno de los complejos de producción de drogas sintéticas más grandes detectados en el país.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia realizadas durante aproximadamente tres meses por la Agencia Estatal de Investigación en coordinación con fuerzas federales, lo que permitió ubicar al menos seis laboratorios clandestinos instalados en una zona serrana de difícil acceso y con capacidad de operación a gran escala.

En el primer campamento, de unos 850 metros cuadrados divididos en cinco áreas, se localizaron 19 tambos de mil litros, dos calderas, múltiples tarimas con costales, 17 contenedores de gran capacidad, depósitos de agua y al menos 14 recipientes con acetona. También se identificaron espacios improvisados para descanso y almacenamiento de insumos.

La zona de procesamiento incluía cinco hornos conectados mediante mangueras a distintos depósitos, 61 cilindros de gas en uso y otros 42 adicionales, así como decenas de contenedores con sustancias en distintas fases, materiales sin identificar y al menos 25 depósitos con líquidos oscuros, lo que evidencia diversas etapas del proceso químico.

En un segundo campamento, las autoridades encontraron dos condensadores, dos calderas, múltiples hornos y más de 60 contenedores de mil litros, varios con sustancias líquidas aún por determinar. Además, se aseguraron depósitos con material blanco, bolsas con aluminio y galones con químicos, así como estructuras conectadas directamente a los sistemas de cocción.

Este punto concentraba también al menos 196 cilindros de gas de 30 kilogramos cada uno, junto con decenas de tambos y contenedores adicionales, lo que refleja una operación sostenida y con capacidad de producción continua.

Las autoridades ubicaron un tercer campamento de aproximadamente 20 por 15 metros destinado a la estancia de personas, con víveres y condiciones para permanencia prolongada, lo que sugiere una logística organizada tanto para la producción como para la operación en campo.

Tras el aseguramiento, el sitio quedó bajo resguardo en espera de la intervención federal. García Tarín indicó que la Fiscalía estatal ya remitió las actuaciones, mientras que la FGR confirmó la recepción del caso, aunque señaló que no tenía conocimiento previo de la investigación.

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, señaló que las indagatorias continúan en los ámbitos estatal y federal, y llamó a esperar los resultados conforme avancen las investigaciones.