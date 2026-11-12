Balacera contra agentes federales de García Harfuch en Ciudad Juárez deja dos heridos

Jueves 12 de noviembre de 2026

Un operativo especial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, terminó en un enfrentamiento armado en el estacionamiento de Walmart Monumental, con saldo preliminar de un agente federal herido, un presunto delincuente lesionado y dos personas detenidas.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles, cuando elementos federales procedentes de la Ciudad de México intentaron detener a un presunto objetivo prioritario en el establecimiento ubicado sobre Paseo Triunfo de la República y Lara Leos.

Durante la intervención se desató un intercambio de disparos que provocó alarma entre clientes y personas que se encontraban en la zona comercial.

De acuerdo con información extraoficial, los agentes lograron detener a dos hombres, aunque las autoridades no han confirmado si entre ellos se encuentra el objetivo principal del operativo.

En el lugar fue asegurada una camioneta Nissan Rogue que presentó daños considerables en la parte frontal y una de sus llantas.

El enfrentamiento generó una intensa movilización de corporaciones federales, estatales y municipales, particularmente en las inmediaciones del Hospital General, donde se desplegó un operativo de seguridad.

Hasta el momento, el saldo de lesionados y detenidos es preliminar y se encuentra pendiente de confirmación oficial.