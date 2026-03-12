El Estado

Jueves 12 de marzo de 2026

Balacera en Culiacán obliga a cancelar partido de influencers

Un partido de fútbol que se realizaría en Culiacán y en el que participarían varios creadores de contenido fue cancelado tras registrarse una balacera en las inmediaciones del lugar, la cual dejó a un joven lesionado.

El encuentro deportivo iba a contar con la participación de influencers como Enrique Chiquete, conocido como “Chiquete Toys” y amigo del youtuber Markitos Toys, así como de Rivaldios y Gambetiti.

De acuerdo con los primeros reportes, los disparos se registraron poco antes de que iniciara el evento, cuando ya había asistentes reunidos en el sitio para presenciar el partido, el cual sería transmitido por streaming.

Tras el incidente, un joven de entre 20 y 25 años resultó con lesiones, por lo que paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica y trasladarlo a un hospital.

Debido a la situación de seguridad, los organizadores decidieron cancelar el encuentro para evitar mayores riesgos a los asistentes y participantes.

Plan B de reforma electoral plantea reducir número de regidores; Chihuahua perdería cinco posiciones

Municipios

