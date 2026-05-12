Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Martes 12 de mayo de 2026

Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas tras un tiroteo registrado la tarde del domingo en Niza, hecho que autoridades locales relacionan de manera preliminar con actividades de narcotráfico.

De acuerdo con reportes oficiales, entre los lesionados se encuentran tres personas en estado grave. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió luego de varios días de incidentes violentos vinculados con el tráfico de drogas en distintos barrios de la ciudad francesa.

Según las primeras investigaciones, cuatro hombres encapuchados habrían participado en el ataque armado y, tras perpetrar la agresión, huyeron del lugar antes de la llegada de los cuerpos de seguridad.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas por estos hechos y continúan las investigaciones para ubicar a los responsables.

El alcalde de Niza, Éric Ciotti, advirtió sobre el incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y aseguró que las autoridades enfrentan una situación cada vez más compleja.

“Ya no luchamos en igualdad de condiciones contra los traficantes de drogas”, declaró el funcionario, quien calificó los hechos como “una guerra declarada contra la República” francesa.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Francia ante el repunte de hechos violentos relacionados con redes de narcotráfico en zonas urbanas.