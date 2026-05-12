Internacional

28.61°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Martes 12 de mayo de 2026

Balacera ligada al narcotráfico deja dos muertos y seis heridos en Francia

Al menos dos personas murieron y seis más resultaron heridas tras un tiroteo registrado la tarde del domingo en Niza, hecho que autoridades locales relacionan de manera preliminar con actividades de narcotráfico.

De acuerdo con reportes oficiales, entre los lesionados se encuentran tres personas en estado grave. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de las víctimas mortales.

Las autoridades informaron que el ataque ocurrió luego de varios días de incidentes violentos vinculados con el tráfico de drogas en distintos barrios de la ciudad francesa.

Según las primeras investigaciones, cuatro hombres encapuchados habrían participado en el ataque armado y, tras perpetrar la agresión, huyeron del lugar antes de la llegada de los cuerpos de seguridad.

Hasta ahora no se reportan personas detenidas por estos hechos y continúan las investigaciones para ubicar a los responsables.

El alcalde de Niza, Éric Ciotti, advirtió sobre el incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico y aseguró que las autoridades enfrentan una situación cada vez más compleja.

“Ya no luchamos en igualdad de condiciones contra los traficantes de drogas”, declaró el funcionario, quien calificó los hechos como “una guerra declarada contra la República” francesa.

El caso ha generado preocupación entre habitantes de Francia ante el repunte de hechos violentos relacionados con redes de narcotráfico en zonas urbanas.

Morena anuncia movilización y plantea posible desafuero contra Maru Campos por caso en la Sierra Tarahumara

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inician en Delicias los servicios funerarios del empresario Carlos Cuevas Abundis

Muere en prisión Carlos Cuevas Abundis, exempresario originario de Delicias

SAT detecta presunta red de lavado por casi 10 mil millones de pesos

Xóchitl Contreras celebra a mil madres juarenses en multitudinario festejo por el Día de las Madres
Gobierno federal reporta captura de nueve líderes criminales en menos de un mes
EU exige a México intensificar combate a cárteles para evitar intervención, advierte jefe del Pentágono
Daniela Álvarez reta a Morena a convocar campesinos a marcha por soberanía nacional
Trabajadores en México sí tienen derecho a descanso y hora de comida durante su jornada laboral
Bonnie Tyler es inducida a coma tras cirugía intestinal de emergencia en Portugal
Sheinbaum descarta investigación contra ex secretario de Marina por caso de huachicol fiscal
Hospital universitario de la UACH avanza y podría concretar primera etapa este año: rector

Municipios

Más Noticias

Supervisa Sindicatura obras de pavimentación en colonias Minerales y Lealtad junto a la ASE
“Morena le teme a Maru; por eso su dirigente nacional viene a convocar movilizaciones”: Arturo Medina
Vinculan a proceso a extrabajador de albergue por presunta violación de adolescente en Chihuahua