Banamex advierte que la deuda bruta de México podría alcanzar 60.5% del PIB en 2026

Martes 7 de abril de 2026

Analistas de Banamex proyectaron que la deuda bruta de México podría ascender este año al 60.5% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a niveles de déficit y endeudamiento mayores a los previstos inicialmente por el gobierno federal.

De acuerdo con estimaciones del banco, con un PIB de 35.18 billones de pesos registrado en el tercer trimestre de 2025, una deuda equivalente al 60.5% representaba entonces alrededor de 21.28 billones de pesos. Sin embargo, el cálculo final podría variar debido al crecimiento natural del PIB, incluso por efecto de la inflación.

El Banco Nacional de México señaló que las previsiones incluidas en los Pre-Criterios 2026 entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso muestran un incremento en la deuda respecto al PIB, lo cual, según la institución financiera, ocurre sin una estrategia suficientemente sólida para fortalecer los ingresos públicos. Esto, advirtió, “limita la credibilidad de una estabilización de la deuda”.

En sus estimaciones, la Dirección de Estudios Económicos de Banamex calcula que la deuda pública neta se ubique en 54.9% del PIB al cierre de 2026, frente al 54.7% previsto por Hacienda.

La divergencia aumenta en el pronóstico para 2027: mientras Banamex anticipa que la deuda alcance 56.2%, Hacienda estima un nivel de 55.0%.

No obstante, el cálculo que genera mayor preocupación es el de la deuda pública bruta, que considera la totalidad de las obligaciones financieras del sector público —incluidos gobiernos federal, estatales y municipales, así como empresas paraestatales— sin descontar los activos disponibles.

Según Banamex, este indicador será el que llegue al 60.5% del PIB, nivel que podría presionar la estabilidad fiscal del país en los próximos años.