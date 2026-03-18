Banca advierte riesgos por incertidumbre jurídica y ve oportunidad de crecimiento con infraestructura

Miércoles 18 de marzo de 2026

Directivos del sector financiero en México advirtieron que la falta de certidumbre jurídica, los cambios regulatorios y una mayor carga fiscal podrían frenar el crecimiento económico del país, previo a la realización de la Convención Bancaria.

Representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) subrayaron la necesidad de que la reforma judicial garantice condiciones de imparcialidad, eficiencia y rapidez en la resolución de conflictos, como elemento clave para sostener la inversión.

Emilio Romano señaló que la seguridad jurídica es indispensable para mantener la confianza de los inversionistas, mientras que Manuel Romo advirtió que el sistema judicial deberá demostrar capacidad técnica y transparencia para atender un alto volumen de casos sin sesgos políticos.

En paralelo, la banca enfrenta un endurecimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero, lo que ha derivado en procesos más estrictos para los usuarios. Eduardo Osuna reconoció que estas medidas ya impactan a los clientes, con mayores controles en la apertura de cuentas y monitoreo de operaciones.

A este panorama se suman cambios fiscales, como la eliminación de deducciones relacionadas con aportaciones al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, lo que incrementará los costos para las instituciones financieras. Jorge Arce admitió que esto implicará una mayor carga tributaria para el sector.

No obstante, los líderes bancarios coincidieron en que México tiene una oportunidad histórica para elevar su crecimiento económico, impulsado por proyectos de infraestructura. Marcos Ramírez estimó que, con una adecuada ejecución del plan de inversión 2026-2030, el país podría alcanzar tasas de crecimiento de entre 4 y 5 por ciento hacia el cierre del sexenio.

Desde la perspectiva del financiamiento, la banca aseguró contar con liquidez suficiente para respaldar estos proyectos, siempre que estén bien estructurados y sean viables.

En este contexto, el sector también mantiene atención en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, al considerar que el entorno económico y regulatorio será determinante para concretar el potencial de crecimiento del país.