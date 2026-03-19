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Jueves 19 de marzo de 2026

Banca busca elevar crédito a 45% del PIB hacia 2030

La Asociación de Bancos de México se comprometió con el Gobierno federal a incrementar de manera gradual el financiamiento en el país, con la meta de alcanzar un nivel equivalente al 45 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2030, informó su presidente, Emilio Romano Mussali.

Actualmente, el crédito representa cerca del 38 por ciento del PIB, por lo que el sector bancario estima necesario colocar alrededor de 4.5 billones de pesos adicionales en los próximos años. Como parte de esta estrategia, se prevé que en 2026 se otorguen aproximadamente 1.4 billones de pesos en nuevos financiamientos.

El objetivo, señaló Romano, es aprovechar el margen de crecimiento que aún tiene México en comparación con economías similares, mediante un mayor acceso al crédito que impulse la inversión, la productividad y el dinamismo económico.

Para lograr esta meta, la banca trabajará en coordinación con el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en acciones orientadas a la formalización de pequeñas y medianas empresas, la digitalización de la economía y la reducción de la informalidad.

De acuerdo con el sector, estas medidas permitirían acelerar la colocación de financiamiento y contribuir a que el país alcance tasas de crecimiento económico superiores al 3 o incluso 4 por ciento en los próximos años.

En paralelo, la ABM firmó un convenio con el Gobierno de Quintana Roo para ampliar el acceso al crédito de las mipymes, fortalecer su bancarización y mejorar la liquidez en el mercado local, reconociendo el papel clave de estas empresas en la generación de empleo e ingresos en la entidad.

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