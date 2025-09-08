México

Lunes 8 de septiembre de 2025

Banca en México acumula ganancias por más de 178 mil millones de pesos en 2025

Las ganancias de la banca en México continúan siendo elevadas. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las instituciones financieras del país obtuvieron utilidades por 178 mil 430 millones de pesos entre enero y julio de este año.

Aunque la cifra es superior a los 171 mil 839 millones reportados en el mismo periodo de 2024, el crecimiento anual fue de apenas 0.8%, lo que representa una desaceleración respecto a los incrementos de años previos.

Uno de los factores clave en la rentabilidad del sistema bancario son los ingresos por intereses, que sumaron un billón 69 mil 476 millones de pesos, mientras que los gastos operativos y financieros ascendieron a 544 mil 649 millones. En términos porcentuales, los ingresos crecieron 1.3% y los gastos bajaron 1.1%.

Siete de los ocho bancos considerados de importancia sistémica por la CNBV —BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa— concentraron gran parte de las utilidades del sector, al reportar en conjunto 136 mil 706 millones de pesos de ganancias entre enero y julio.

Cabe destacar que Citi ya no figura en este grupo, debido a su separación de Banamex, proceso que sigue en curso.

La cartera de crédito del sistema financiero alcanzó los 7 billones 839 mil 662 millones de pesos, lo que representa un incremento del 4.7% en comparación con julio del año pasado.

Sin embargo, también se reportó un ligero deterioro en la calidad del crédito, ya que el índice de morosidad se ubicó en 2.13%, un aumento de 0.12 puntos porcentuales respecto a julio de 2024.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

