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Jueves 12 de noviembre de 2026

Banco del Bienestar lanza aplicación para transferencias gratuitas y pagos digitales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la nueva aplicación móvil del Banco del Bienestar, que permitirá realizar transferencias bancarias sin comisiones, consultar saldos y efectuar pagos mediante códigos QR.

Durante la conferencia matutina, el director general del banco, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, informó que la plataforma incorpora transferencias SPEI mediante número de tarjeta, cuenta CLABE o teléfono celular, además de pagos y cobros digitales a través de CoDi.

La aplicación también permitirá consultar movimientos en tiempo real, recibir notificaciones y localizar sucursales y cajeros automáticos, con disponibilidad las 24 horas del día.

De acuerdo con el funcionario, la nueva plataforma cuenta con 7.2 millones de usuarios vinculados y tiene un alcance proyectado de hasta 43 millones de personas.

Lamoyi destacó que durante 2026 el Banco del Bienestar atenderá a 42.8 millones de beneficiarios de 29 programas sociales, mediante una red de más de 3 mil 100 sucursales en todo el país.

Asimismo, informó que la institución dispersará alrededor de un billón de pesos en apoyos sociales federales durante este año.

Con esta herramienta, el Gobierno Federal busca facilitar las operaciones bancarias de las personas beneficiarias y reducir la necesidad de acudir presencialmente a las sucursales.

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