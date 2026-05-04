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Lunes 4 de mayo de 2026

Banxico reporta pérdidas por más de 410 mil mdp ante apreciación del peso

El Banco de México reportó pérdidas por 410 mil 52 millones de pesos durante 2025, de acuerdo con sus estados financieros dictaminados, resultado atribuido principalmente a la apreciación del peso frente al dólar, fenómeno conocido como el “súper peso”.

Según el informe, al cierre de 2025 el tipo de cambio se ubicó en 18.0012 pesos por dólar. Comparado con el cierre de 2024, la moneda mexicana registró una apreciación de 13.4 por ciento frente a la divisa estadounidense.

El banco central explicó que su capital contable —es decir, el patrimonio resultante de restar sus obligaciones a sus activos, como las reservas internacionales— cerró en números negativos, al ubicarse en menos 320 mil 123 millones de pesos.

Esto ocurre debido a que gran parte de las reservas internacionales de Banco de México están denominadas en dólares estadounidenses, por lo que cuando el dólar pierde valor frente al peso, también disminuye el valor contable de esos activos al convertirlos a moneda nacional.

La gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja reiteró que el principal mandato de la institución continúa siendo preservar el poder adquisitivo de la moneda mediante el control de la inflación.

Actualmente, el objetivo inflacionario del banco central se mantiene en 3 por ciento, con un rango de variabilidad de un punto porcentual.

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