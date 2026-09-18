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Viernes 18 de septiembre de 2026

Barra de Abogados y Club de Leones apoyan con botiquines a escuelas

La Barra de Abogados del Noroeste y el Club de Leones Paquimeitas sumaron esfuerzos para apoyar a escuelas ubicadas en zonas de escasos recursos mediante la entrega de botiquines de primeros auxilios.

La Barra de Abogados, encabezada por su presidente Iván Au, concretó la donación de cinco kits equipados con insumos básicos para atender accidentes o emergencias mientras se recibe asistencia médica profesional.

La iniciativa busca fortalecer las condiciones de atención inmediata dentro de los planteles y, al mismo tiempo, fomentar la colaboración entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas.

Durante la entrega, la Barra de Abogados del Noroeste destacó que la participación del gremio también contempla acciones de responsabilidad social en beneficio de niñas, niños, jóvenes y sus familias.

Asimismo, reconoció la labor comunitaria del Club de Leones Paquimeitas, cuyas integrantes serán responsables de canalizar los cinco botiquines a los centros escolares que requieren este apoyo.

Ambas organizaciones refrendaron su disposición de continuar colaborando en proyectos de beneficio social para la comunidad.

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