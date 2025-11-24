Bate histórico de Shohei Ohtani se vende en subasta por 300 mil dólares

Lunes 24 de noviembre de 2025

California – Un bate utilizado por la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, durante la histórica temporada 2024 se vendió en una subasta por 300 mil dólares. Ohtani se convirtió ese año en el primer jugador de las Grandes Ligas en batear 50 jonrones y robar 50 bases, y el bate subastado fue el que utilizó para conectar cinco cuadrangulares durante la campaña.

En la misma subasta, la segunda bola de jonrón que Ohtani conectó en el Dodger Stadium durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional alcanzó 270 mil dólares.

Los artículos formaron parte de la venta premier de otoño de SCP Auctions, que cerró el sábado, y también incluyeron otras piezas destacadas de la Serie Mundial. Entre ellas, el jonrón ganador de Will Smith en la entrada 11 del séptimo juego de la victoria de los Dodgers sobre los Azulejos de Toronto se vendió por 168 mil dólares, mientras que el cuadrangular que empató el juego de Miguel Rojas alcanzó los 156 mil dólares.

La subasta destacó por ofrecer objetos emblemáticos de una temporada histórica, reafirmando el interés de coleccionistas por memorabilia de grandes estrellas del béisbol.