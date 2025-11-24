Deportes

16.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 24 de noviembre de 2025

Bate histórico de Shohei Ohtani se vende en subasta por 300 mil dólares

California – Un bate utilizado por la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, durante la histórica temporada 2024 se vendió en una subasta por 300 mil dólares. Ohtani se convirtió ese año en el primer jugador de las Grandes Ligas en batear 50 jonrones y robar 50 bases, y el bate subastado fue el que utilizó para conectar cinco cuadrangulares durante la campaña.

En la misma subasta, la segunda bola de jonrón que Ohtani conectó en el Dodger Stadium durante el cuarto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional alcanzó 270 mil dólares.

Los artículos formaron parte de la venta premier de otoño de SCP Auctions, que cerró el sábado, y también incluyeron otras piezas destacadas de la Serie Mundial. Entre ellas, el jonrón ganador de Will Smith en la entrada 11 del séptimo juego de la victoria de los Dodgers sobre los Azulejos de Toronto se vendió por 168 mil dólares, mientras que el cuadrangular que empató el juego de Miguel Rojas alcanzó los 156 mil dólares.

La subasta destacó por ofrecer objetos emblemáticos de una temporada histórica, reafirmando el interés de coleccionistas por memorabilia de grandes estrellas del béisbol.

Productores y transportistas bloquean ocho tramos carreteros y aduanas en Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Inician movilizaciones de transportistas y productores en Chihuahua; bloqueos parciales en carreteras

Transportistas y campesinos toman la Aduana Fronteriza del Puente Libre en Chihuahua

Detectan gasolinera de Jiménez entre las más caras del país: Profeco

EE. UU. designa al “Cartel de los Soles” como organización terrorista; Venezuela rechaza la medida
Sentencian a 22 años de prisión a “El Herrero” por homicidio en Cuauhtémoc
Más de un millón de tráileres paralizados en México: Frente Democrático Campesino
Suspenden clases en escuela de Casas Grandes tras detención del director por abuso sexual
Chihuahua combate 598 incendios forestales y avanza en programas de reforestación durante 2025
Transportistas y campesinos toman la Aduana Fronteriza del Puente Libre en Chihuahua
Majalca registra la temperatura más baja de Chihuahua: -4.5°C
Inician movilizaciones de transportistas y productores en Chihuahua; bloqueos parciales en carreteras

Municipios

Más Noticias

Realiza Gobernación Estatal 379 inspecciones y clausura 5 establecimientos durante la última semana
Empresa chihuahuense Sinibí Jípe hace historia en Shark Tank México
Arriban más de 100 soldados a Chihuahua para reforzar la seguridad en el estado