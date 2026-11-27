Viernes 27 de noviembre de 2026

El DIF Estatal, en coordinación con diversas dependencias del Gobierno del Estado llevó la Feria de Servicios “Más de lo Bueno para las Familias” a la cabecera municipal de Madera, donde se benefició a más de 2 mil 500 personas con diversos apoyos y servicios gratuitos.

En la jornada participó además personal de las secretarías de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), y de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI). También estuvieron funcionarios del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), entre otras dependencias.

La Feria fue encabezada por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, acompañada por titulares y representantes de las dependencias participantes.

En su mensaje, Galván Antillón destacó que este evento es muestra de que cuando las instituciones trabajan juntas se puede llegar más lejos.

Aseguró que el DIF Estatal continuará con los recorridos en los municipios, para escuchar las necesidades de la población y brindarle apoyos que mejoren su calidad de vida, especialmente en esta temporada en que más se requiere del abrigo y el acompañamiento.

Durante la jornada se entregaron 600 despensas, 300 paquetes de maíz y 300 de frijol, 500 cobijas y 500 chamarras, que fueron distribuidas de manera directa a quienes más lo necesitan, tanto en la cabecera municipal como en las comunidades cercanas.

En materia de salud y bienestar se brindaron consultas médicas gratuitas, afiliaciones a MediChihuahua y se entregaron 130 aparatos funcionales, como sillas de ruedas, andadores, bastones y sillas para baño, además de la expedición gratuita de 250 actas de nacimiento a través del Registro Civil.

Además se distribuyeron 500 árboles como parte de las acciones para el cuidado del medio ambiente, se firmaron convenios y se aplicaron descuentos en trámites y servicios, como la revalidación vehicular y el programa “Borrón y Cuenta Nueva”.

El Ichife entregó mobiliario para 31 escuelas de los municipios de Temósachic, Namiquipa, Matachí, Gómez Farías y Madera, así como útiles escolares para las alumnas y alumnos.

El DIF Estatal informó que llevará la Feria de Servicios “Más de lo Bueno para las Familias” a cada rincón de Chihuahua, para que las familias no tengan que trasladarse fuera de su municipio y recibir los apoyos que necesitan.