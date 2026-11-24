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Chihuahua, Chihuahua
Martes 24 de noviembre de 2026
Como parte de la estrategia “Juntos por la Sierra Tarahumara”, el Gobierno del Estado realizó en Matachí una jornada para entregar apoyos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Durante este ejercicio de atención itinerante, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) proporcionó 200 apoyos de maíz y frijol, así como 200 cobijas.
Por su parte, el DIF Estatal contribuyó con la distribución de 89 paquetes alimenticios y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) con otros 100.
Asimismo, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) otorgó 179 paquetes de útiles escolares y 77 mochilas para la comunidad estudiantil, mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) puso a disposición 100 kits en apoyo al sector productivo y combate al Gusano Barrenador del Ganado.
En esta jornada estuvieron presentes el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo, y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Jesús Carrillo.
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