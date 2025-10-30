Chihuahua

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 30 de octubre de 2025

Beneficia IMM a colaboradoras de Alsuper con descuentos

Con el objetivo de fortalecer la economía y el bienestar de las mujeres trabajadoras, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), entregó más de 400 tarjetas de beneficios “Juntas Podemos Ahorrar” a colaboradoras de la cadena de supermercados Alsuper, en sus 34 sucursales durante los meses de septiembre y octubre.

Durante la entrega, se destacó que estas tarjetas ofrecen descuentos en productos y servicios esenciales, con el fin de apoyar la autonomía económica y fomentar la planeación financiera de las beneficiarias.

El programa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para promover oportunidades de ahorro, consumo responsable y empoderamiento económico de las mujeres chihuahuenses.

El Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de continuar implementando programas que generen bienestar, inclusión y desarrollo, consolidando alianzas con empresas y la sociedad civil para multiplicar el impacto de estas iniciativas.

Las interesadas en tramitar la tarjeta pueden acudir a las oficinas del IMM, ubicadas en el Edificio Libertad, calle Libertad número 1, Zona Centro, cuarto piso, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., presentando identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP.

Refuerza Policía Vial operativos en el Periférico de la Juventud tras accidente mortal

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación por falta de insumos

Jugará futbolista chihuahuense en la Copa del Mundo Sub-17 en Qatar

Aprueban Paquete Económico 2026 con nuevos impuestos y mayores facultades al SAT

Claudia Sheinbaum firma decreto para expropiar terrenos en Nextlalpan y construir puente hacia el AIFA
Detienen a escolta de la Fiscalía con 600 cartuchos y mira telescópica en Ciudad Juárez
Histórico: Aplicarán 100% de descuento en recargos del Predial
Coesvi entrega 40 escrituras a ciudadanos de seis municipios
Programan audiencia de ampliación de investigaciones contra Salvador Humberto S. M., “El Verín”
Revisan avances del Fideicomiso del Centro Histórico de Chihuahua
“Chihuahua es aventura” celebrará 30 años de FITA con 100 eventos
Detienen a Leonardo Arturo “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco, ligado al CJNG

Municipios

Más Noticias

Amazon presenta nueva línea de dispositivos Echo con IA avanzada y sensores Omnisense
Senador Mario Vázquez denuncia aumento de deuda y afectaciones para mexicanos tras aprobación de Ley de Ingresos 2026
Inicia Gobierno del Estado rehabilitación de la carretera Parral – El Granillo