Beneficia IMM a colaboradoras de Alsuper con descuentos

Jueves 30 de octubre de 2025

Con el objetivo de fortalecer la economía y el bienestar de las mujeres trabajadoras, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), entregó más de 400 tarjetas de beneficios “Juntas Podemos Ahorrar” a colaboradoras de la cadena de supermercados Alsuper, en sus 34 sucursales durante los meses de septiembre y octubre.

Durante la entrega, se destacó que estas tarjetas ofrecen descuentos en productos y servicios esenciales, con el fin de apoyar la autonomía económica y fomentar la planeación financiera de las beneficiarias.

El programa forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para promover oportunidades de ahorro, consumo responsable y empoderamiento económico de las mujeres chihuahuenses.

El Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de continuar implementando programas que generen bienestar, inclusión y desarrollo, consolidando alianzas con empresas y la sociedad civil para multiplicar el impacto de estas iniciativas.

Las interesadas en tramitar la tarjeta pueden acudir a las oficinas del IMM, ubicadas en el Edificio Libertad, calle Libertad número 1, Zona Centro, cuarto piso, en un horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m., presentando identificación oficial, comprobante de domicilio y CURP.