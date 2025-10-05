Benefició Aliados por la Esperanza a niñas, niños y adolescentes: Paty Ulate

Domingo 5 de octubre de 2025

Durante este año más de 200 niñas, niños, adolescentes y mujeres se vieron beneficiados con el programa “Aliados por la Esperanza” promovido por la regidora Paty Ulate.

Este programa consiste en tender la mano a chihuahuenses en situación de vulnerabilidad, estableciendo sinergias con organizaciones de la sociedad civil a través de respaldo económico mensual para multiplicar los beneficios y llegar a más familias, “De esta manera sociedad y gobierno trabajamos juntos con la esperanza de que cada acción se traduzca en realidades que fortalezcan el presente para nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres que hoy requieren un de un impulso para construir un mejor futuro”, dijo Paty Ulate.

Con Rotarac Chihuahua, la regidora panista colaboró para el desarrollo del programa “Niñas Sabias”, enfocado en fortalecer el crecimiento personal y el empoderamiento de niñas y adolescentes, con especial atención a quienes provienen de pueblos originarios. Este esfuerzo refleja la convicción de que la igualdad de oportunidades debe comenzar desde la infancia.

Asimismo, se brindó un apoyo constante a la Casa Hogar Niñas de la Sierra, dirigida por las Damas Vicentinas, institución que ofrece un refugio seguro y un espacio de formación para adolescentes que enfrentan circunstancias adversas.

A esta labor se sumó también el respaldo en alimentos para comedores ubicados en la Colonia Punta Oriente, donde diariamente se garantiza una nutrición adecuada para niñas y niños de familias con altos niveles de necesidad.

El acompañamiento incluyó además la donación de zapatos y ropa para hijas e hijos de jefas de familia en la misma zona, contribuyendo a aliviar las cargas económicas de los hogares.

La regidora estableció un acuerdo de colaboración con Darenka, Asociación de Niños con Cáncer, mediante el cual se apoyó la compra de suplementos alimenticios para mejorar la nutrición y la calidad de vida de niñas y niños que enfrentan esta difícil enfermedad.

También contribuyó para que, mediante becas, mujeres pudieran acceder a los talleres “Escuelas de Perdón y Reconciliación” (ES.PE.RE.), impartidas por la asociación Somos Unión, y que constituyen espacios vivenciales orientados a la atención del bienestar emocional.

Con cada una de estas acciones, Paty Ulate dejó en claro que el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil es la clave para multiplicar los resultados.