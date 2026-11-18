Miércoles 18 de noviembre de 2026

La Delegación de Programas para el Bienestar en Chihuahua anunció la entrega de 37 mil 689 tarjetas bancarias correspondientes a los programas de becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, durante el periodo del 12 al 30 de noviembre.

La delegada estatal, Mayra Chávez, y la coordinadora de Becas Bienestar, Itza Ibarra, informaron que el operativo contempla la distribución de 37 mil 283 tarjetas de la Beca Universal Benito Juárez, destinada a estudiantes de educación media superior, así como 406 tarjetas del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigido a universitarios.

Las autoridades explicaron que las fechas y horarios específicos de entrega serán publicados mediante carteles colocados en el exterior de los planteles educativos, por lo que solicitaron a los beneficiarios acudir puntualmente para recibir sus tarjetas y evitar retrasos en los depósitos.

Beca Rita Cetina: pagos entre diciembre y enero

En cuanto a la Beca Rita Cetina, Itza Ibarra informó que los estudiantes de primaria y secundaria inscritos durante octubre y noviembre recibirán sus depósitos entre diciembre de 2026 y enero de 2027.

Para las familias que no lograron completar su inscripción por internet, se habilitó el registro presencial hasta el 22 de noviembre en las oficinas de representación municipal.

Los primeros pagos correspondientes a estos registros presenciales están previstos para febrero de 2027.

Finalmente, Mayra Chávez aclaró que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro está dirigido a estudiantes universitarios, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro ofrece capacitación laboral a personas de entre 18 y 29 años.

La Delegación del Bienestar recomendó consultar únicamente los canales oficiales del Gobierno de México para conocer fechas, requisitos y procedimientos relacionados con las becas educativas.