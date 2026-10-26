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Lunes 26 de octubre de 2026

Bienestar anuncia pagos del 3 al 27 de noviembre; adultos mayores recibirán 6 mil 400 pesos

El Gobierno federal anunció que del 3 al 27 de noviembre se realizarán los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026 de las pensiones y programas del Bienestar, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Durante la conferencia matutina de este lunes 26 de octubre, se informó que los pagos comenzarán el martes 3 de noviembre con la letra A y concluirán el viernes 27 con las letras W, X, Y y Z.

El calendario quedó establecido de la siguiente manera: A, 3 de noviembre; B, 4; C, 5 y 6; D, E y F, 9; G, 10 y 11; H, I, J y K, 12; L, 13; M, 17 y 18; N, Ñ y O, 19; P y Q, 20; R, 23 y 24; S, 25; T, U y V, 26; y W, X, Y y Z, 27 de noviembre.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entregará 6 mil 400 pesos, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar recibirán 3 mil 100 pesos. Para las personas con discapacidad el apoyo será de 3 mil 300 pesos, y el programa para hijas e hijos de madres trabajadoras entregará mil 650 pesos.

En el caso de Sembrando Vida, el jornal mensual de 6 mil 450 pesos será depositado el miércoles 11 de noviembre.

Las autoridades recordaron que no es necesario retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito, ya que los recursos permanecerán disponibles en las tarjetas del Banco del Bienestar y podrán utilizarse cuando los beneficiarios lo requieran.

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