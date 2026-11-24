Martes 24 de noviembre de 2026

En medio de las discusiones internas sobre la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, el denominado Bloque de Unidad panista convocó a una rueda de prensa para este martes a las 16:00 horas, en el estacionamiento del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), ubicado sobre la avenida Zarco.

La convocatoria ocurre después de que integrantes de esta agrupación manifestaran su intención de impulsar mecanismos democráticos para la selección de candidatos, particularmente para la Presidencia Municipal de Chihuahua.

El bloque, en el que participan liderazgos como los diputados Carlos Olson, Jorge Soto y Carla Rivas, así como regidores y otros militantes panistas, ha planteado la necesidad de garantizar que las bases del partido tengan participación directa en las decisiones electorales.

El pasado 12 de noviembre, la agrupación organizó un encuentro de militantes en Jardines del Cedro, donde sus integrantes expresaron su postura a favor de una elección interna para definir la candidatura del PAN a la alcaldía capitalina.

La nueva convocatoria se presenta en un momento relevante para Acción Nacional, ante los procesos de organización y selección de candidaturas que deberá desarrollar para los comicios de 2027.

Hasta el momento, los convocantes no han precisado los temas específicos que abordarán durante la conferencia, aunque sus posicionamientos anteriores se han concentrado en la participación de la militancia y el método de selección de candidaturas.

Se espera que durante el encuentro de esta tarde los integrantes del Bloque de Unidad panista expongan públicamente su postura sobre el proceso interno del partido.