Bloquea UIF cuentas de Rubén Rocha y otros implicados en solicitud de extradición de EU

Viernes 15 de mayo de 2026

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del senador de Morena, Enrique Inzunza, así como de otras ocho personas señaladas en una solicitud de detención con fines de extradición por parte de Estados Unidos, de acuerdo con fuentes oficiales.

Tras darse a conocer la información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no contaba con detalles sobre el caso, aunque señaló que si existen irregularidades financieras, corresponde a la autoridad actuar.

“No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento. Les vamos a pedir que informen, si es que hubo algo de eso”, declaró.

“La UIF es un área técnica. Si encuentra alguna irregularidad, pues procede, y podrá informar en su momento”, agregó.

De acuerdo con los reportes, autoridades de Estados Unidos habrían solicitado desde el pasado 28 de abril la detención con fines de extradición de Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios cercanos.

La solicitud habría sido presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que los investiga por presuntamente brindar protección al Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas y armas.

De confirmarse plenamente el proceso judicial, sería el primer caso de un gobernador en funciones en México señalado por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico.