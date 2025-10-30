El Estado

15.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 30 de octubre de 2025

Blue Jays a un triunfo de conquistar la Serie Mundial tras vencer 6-1 a Dodgers

Los Blue Jays de Toronto se colocaron a una sola victoria de coronarse campeones de la Serie Mundial 2025, tras vencer 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles en el quinto juego de la serie, disputado en el Dodger Stadium.

El joven lanzador Trey Yesavage brilló en el montículo al ponchar a 12 rivales en siete entradas, estableciendo un nuevo récord para un novato en Serie Mundial.

Toronto tomó ventaja desde el inicio con cuadrangulares consecutivos de David Schneider y Vladimir Guerrero Jr., apenas en los tres primeros lanzamientos de Blake Snell. Los Dodgers respondieron con un jonrón de Enrique Hernández en la tercera entrada, pero no lograron contener la ofensiva canadiense, que sumó carreras en la cuarta, séptima y octava.

El mexicano Alejandro Kirk contribuyó con un hit en el primer inning, alcanzando 22 imparables en postemporada y superando el récord histórico de Vinicio Castilla (21).

La serie, ahora 3-2 a favor de Toronto, se trasladará a Ontario, Canadá, donde los Blue Jays buscarán sellar el título el viernes en el juego 6 o, si es necesario, en un séptimo y decisivo encuentro.

Suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación por falta de insumos

