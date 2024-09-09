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Martes 1ro de septiembre de 2026

Boletos para Tito Double P en Chihuahua llegan hasta los 5 mil pesos

Los boletos para el concierto de Tito Double P en Chihuahua salieron a la venta este martes 1 de septiembre, con precios que alcanzan casi los 5 mil pesos por persona para las zonas más cercanas al escenario.

El cantante se presentará el próximo 26 de noviembre en el Estadio Monumental, como parte de su gira “Tito Double P & Friends”, espectáculo que contempla invitados especiales y colaboraciones.

Para el concierto fueron habilitadas nueve zonas, con precios que van desde los 930 hasta los 4 mil 948 pesos. La localidad Personaje es la más costosa, seguida de Oro, con 4 mil 80 pesos, y Plata, con 3 mil 584.

Las zonas Numerado Derecho e Izquierdo tienen un costo de 2 mil 840 pesos; Preferente, 2 mil 344; Palcos, mil 848 pesos, mientras que General y Descarte tienen un precio de 930 pesos.

La venta de entradas se realiza a través de Super Boletos para uno de los conciertos programados en la capital chihuahuense durante los últimos meses del año.

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