Bombardeo de EU e Israel provoca incendio en yacimiento gasístico clave de Irán

Miércoles 18 de marzo de 2026

Un bombardeo atribuido a fuerzas de Estados Unidos e Israel impactó este miércoles instalaciones del yacimiento gasístico de South Pars, en el Golfo Pérsico, provocando un incendio en la zona, de acuerdo con reportes de la televisión estatal iraní.

El medio oficial informó que proyectiles alcanzaron áreas de infraestructura energética ubicadas en la zona económica especial de energía en Asaluyé, en la provincia de Bushehr. Autoridades locales confirmaron el despliegue de brigadas de emergencia para controlar las llamas.

El yacimiento South Pars–North Dome, compartido entre Irán y Catar, es considerado la mayor reserva de gas natural del mundo y suministra cerca del 70% del consumo interno iraní, lo que lo convierte en un punto estratégico para la economía del país.

Este ataque ocurre en el contexto de una escalada del conflicto en Medio Oriente, intensificado desde finales de febrero tras una serie de bombardeos liderados por Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes.

Cabe recordar que durante enfrentamientos previos, en junio pasado, instalaciones de este mismo complejo energético ya habían sido blanco de ataques, lo que evidencia la relevancia estratégica del sitio en el actual escenario geopolítico.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre víctimas ni sobre el alcance total de los daños en la infraestructura.