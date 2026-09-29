Bonilla anuncia recursos extraordinarios para atender daños por lluvias en Chihuahua

Martes 29 de septiembre de 2026

El alcalde Marco Bonilla Mendoza encabezó una reunión de supervisión para evaluar las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias registradas en la ciudad y anunció la disposición de recursos y esfuerzos extraordinarios para atender los daños y apoyar a las familias afectadas.

La reunión se realizó en la Comandancia Norte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde autoridades municipales revisaron los efectos de una tormenta convectiva que dejó un acumulado de 27.4 milímetros de lluvia en pocos minutos, con mayores afectaciones en las zonas Norte, Sur y Poniente de la capital.

Bonilla informó que, hasta el momento, no se tienen reportes de personas fallecidas, aunque sí se registraron daños materiales en distintos sectores.

Ante la contingencia, instruyó al personal del Gobierno Municipal a mantener atención permanente y destinar los recursos necesarios para responder a las afectaciones, independientemente de la hora o el lugar donde se requiera apoyo.

El presidente municipal advirtió que las lluvias continuarán durante este martes y el resto de la semana, por lo que pidió a la población atender las recomendaciones de Protección Civil, evitar cruzar arroyos o corrientes de agua, reducir traslados innecesarios y conducir con precaución.

También señaló que, una vez que disminuyan las precipitaciones, comenzarán las reparaciones e intervenciones necesarias en pavimentos, bordos, muros y arroyos que hayan resultado dañados.

Personal municipal mantiene la entrega de apoyos en especie a las familias que lo requieran, mientras que los refugios temporales ubicados en la colonia Mármol, al sur de la ciudad, y Chihuahua 2000, al norte, permanecen abiertos.

Bonilla destacó además la coordinación con el Gobierno del Estado para atender la contingencia y reiteró que el monitoreo continuará de manera permanente.

Finalmente, pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a la información oficial y recordó que ante cualquier emergencia está disponible el número 911.