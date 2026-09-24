Bonilla asegura que estrategia del PAN no dependerá de Morena ni del PT

Jueves 24 de septiembre de 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, afirmó que el PAN debe concentrarse en su propia preparación rumbo al próximo proceso electoral, sin depender de lo que ocurra al interior de Morena ni de una eventual ruptura de ese partido con el PT.

Cuestionado sobre el escenario político que podría generar una separación entre Morena y el Partido del Trabajo, Bonilla sostuvo que la prioridad para Acción Nacional debe ser fortalecer sus gobiernos, mantener cercanía con la ciudadanía y prepararse para lo que calificó como el reto de “defender Chihuahua”.

“Nosotros tenemos que prepararnos para el reto que vamos a enfrentar y pasa mucho más por lo que nosotros hagamos que por lo que dejemos de hacer o por lo que haga el de enfrente”, expresó.

El alcalde señaló que, desde su perspectiva, los resultados de gobierno tanto a nivel estatal como municipal serán determinantes para la estrategia política del PAN.

También indicó que su partido debe reforzar el contacto con la ciudadanía y mantener el enfoque en el desempeño de sus administraciones.

Las declaraciones se producen mientras Morena y sus aliados mantienen definiciones internas rumbo al proceso electoral de 2027, en el que se renovará la gubernatura de Chihuahua.