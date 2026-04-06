Bonilla confirma que exhibición de lucha libre en Plaza de Armas contaba con permiso municipal

Lunes 6 de abril de 2026

El presidente municipal Marco Bonilla confirmó que la exhibición de lucha libre realizada el domingo 5 de abril en la Plaza de Armas sí contaba con el permiso correspondiente otorgado por el Gobierno Municipal.

De acuerdo con el alcalde, la autorización fue solicitada a la Dirección de Mantenimiento Urbano, instancia responsable de la administración del espacio público, la cual verificó que el evento cumpliera con los requerimientos establecidos.

Bonilla detalló que los organizadores atendieron los protocolos de logística y Protección Civil, garantizando la seguridad de los asistentes y el adecuado manejo de la actividad ante cualquier posible riesgo sanitario.

El presidente municipal destacó la relevancia de promover eventos deportivos y recreativos en la ciudad, subrayando que este tipo de actividades fortalecen la convivencia comunitaria y se llevan a cabo de manera segura en distintos puntos de Chihuahua.