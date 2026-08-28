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Viernes 28 de agosto de 2026

Bonilla inicia difusión de resultados de su Quinto Informe

El alcalde Marco Bonilla inició la difusión de los principales resultados de su Quinto Informe de Gobierno, destacando avances en infraestructura, desarrollo rural, apoyos sociales y seguridad.

Entre los resultados presentados sobresalen más de 350 millones de pesos destinados a dos pasos superiores, con impacto estimado para cerca de 600 mil personas, además del avance de la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda al periférico de la Juventud.

En la zona rural, el Gobierno Municipal reportó la entrega de 1,261 toneladas de alimento subsidiado, mantenimiento a más de 2,300 kilómetros de caminos de terracería durante los últimos dos años y la adquisición de cuatro camiones escolares.

En materia social, la administración informó que 421 mil 405 estudiantes han sido beneficiados de manera acumulada con Mi Bolsa Escolar y que entre 2022 y 2026 se otorgaron 77 mil 816 becas.

En seguridad, destacó el fortalecimiento de la Policía Municipal mediante patrullas conectadas a la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, drones y capacitación, así como la puesta en operación del Distrito Policial León, con 70 policías y 15 unidades para reforzar la atención en el oriente de la ciudad.

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