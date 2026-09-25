Bonilla llama al PAN a reforzar trabajo territorial rumbo a 2027

Viernes 25 de septiembre de 2026

Delicias, Chih.- Durante un encuentro con la estructura del Partido Acción Nacional (PAN) en Delicias y municipios de la región centro-sur, el alcalde de Chihuahua y coordinador político estatal del partido, Marco Bonilla Mendoza, llamó a militantes y liderazgos a fortalecer el trabajo territorial y mantener cercanía con la ciudadanía de cara al proceso electoral de 2027.

La reunión fue encabezada también por Jesús Valenciano, presidente municipal de Delicias y coordinador político del Quinto Distrito, y congregó a alcaldes, diputados locales y federales, así como representantes de las estructuras estatal y municipal del PAN.

Durante su intervención, Bonilla reconoció el trabajo realizado por los gobiernos municipales emanados de Acción Nacional y destacó particularmente la organización territorial que, aseguró, se ha consolidado en Delicias.

Asimismo, señaló la importancia de mantener presencia en los 67 municipios de Chihuahua y recordó que durante los últimos años ha recorrido distintas regiones del estado para conocer de manera directa sus principales necesidades.

“Tenemos que salir a la calle, a conquistar almas, a mover voluntades y a conquistar la esperanza de la gente”, expresó ante los asistentes.

Por su parte, Jesús Valenciano planteó la necesidad de mantener una visión regional y atender temas como salud, agua potable, educación y oportunidades de desarrollo.

“Estas regiones requieren una atención importante desde el estado de Chihuahua. En mí vas a encontrar al soldado más raso para caminar a tu lado y tocar las puertas que tenga que tocar”, manifestó Valenciano.

En tanto, el presidente del Comité Municipal del PAN en Delicias, David Gallegos, reconoció el trabajo de la estructura territorial y las actividades que realizan sus integrantes para mantener contacto directo con la población.

El encuentro se desarrolló en el contexto de los trabajos de organización interna del PAN rumbo al proceso electoral de 2027, con énfasis en fortalecer su presencia territorial en las distintas regiones del estado.