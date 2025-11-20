Bonilla reconoce a atletas chihuahuenses con posada especial

15.46°C
Cielo Claro
Chihuahua, Chihuahua
Jueves 20 de noviembre de 2025
El presidente municipal, Marco Bonilla, reconoció el esfuerzo y la dedicación de las y los deportistas chihuahuenses durante todo el año, celebrándolos con una posada especial organizada para agradecer su constancia y resultados.
Durante el convivio, Bonilla Mendoza compartió la alegría de la temporada con regalos, rifas, comida y un ambiente festivo que reunió a cientos de atletas de distintas disciplinas.
La celebración fue impulsada por el regidor presidente de la Comisión del Deporte, Adán Galicia, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.
En total, 800 deportistas —niñas, niños, jóvenes y adultos— participaron en el festejo. Al evento acudieron atletas de diversos clubes y gimnasios de la ciudad, así como integrantes de los comités deportivos que han sido pieza clave en el impulso del talento local.
También participaron equipos de deporte adaptado y paralímpico, quienes han brillado en selectivos estatales y han puesto en alto el nombre de Chihuahua en competencias nacionales e internacionales.
La convivencia concluyó entre agradecimientos, fotografías y entusiasmo por continuar fortaleciendo el deporte chihuahuense en 2026.
