Bonilla se reúne con Colosio y plantea “cambio generacional” para México

Viernes 25 de septiembre de 2026

El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con Luis Donaldo Colosio, en el que abordaron la necesidad de impulsar nuevas ideas y formas de gobierno en el país.

A través de sus redes sociales, Bonilla señaló que ambos coincidieron en que México requiere no sólo un relevo generacional, sino también una renovación en la manera de atender las necesidades de la población.

“México necesita un cambio generacional, pero sobre todo un cambio de ideas”, expresó el alcalde.

Bonilla planteó que las nuevas generaciones de liderazgos deben buscar gobiernos más cercanos a la ciudadanía, con capacidad de innovación y mayor eficiencia.

Asimismo, destacó el papel que, desde su perspectiva, pueden desempeñar los estados y particularmente el norte del país en la construcción de nuevas propuestas para México.

El encuentro ocurre en un contexto de creciente actividad política de Bonilla rumbo al proceso electoral de 2027.

Días atrás, el alcalde reconoció que analiza la posibilidad de solicitar licencia a la Presidencia Municipal para concentrarse en las responsabilidades políticas que le fueron asignadas.