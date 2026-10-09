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Viernes 9 de octubre de 2026

Bonilla se reúne con empresarios de Juárez para abordar economía, comercio y seguridad

Marco Antonio Bonilla Mendoza sostuvo una reunión con empresarios de distintos sectores de Ciudad Juárez, con quienes dialogó sobre las condiciones económicas de la frontera y las principales problemáticas que enfrentan actualmente sus negocios.

Durante el encuentro, representantes del sector empresarial plantearon inquietudes relacionadas con las importaciones y exportaciones, así como los efectos que, señalaron, genera la relación entre los gobiernos federales de México y Estados Unidos.

También expusieron preocupaciones en materia de seguridad, al considerar que este factor continúa influyendo en las decisiones de inversión y en la llegada de nuevas empresas a la ciudad.

Bonilla, actualmente con licencia, presentó su visión sobre las acciones que considera necesarias para fortalecer la economía fronteriza y recuperar los empleos perdidos en los últimos años, además de mejorar las condiciones para la inversión y el desarrollo empresarial en Ciudad Juárez.

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