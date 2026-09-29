Bonilla supervisa afectaciones por lluvias y ordena reforzar atención en Chihuahua

Martes 29 de septiembre de 2026

El alcalde Marco Bonilla encabezó la noche de este lunes una reunión de supervisión en la Comandancia Norte para revisar las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en las últimas horas en la ciudad.

Durante el encuentro, el Presidente Municipal informó que se presentó un fenómeno atípico denominado tormenta convectiva, el cual provocó una intensa descarga de lluvia en pocos minutos y dejó un acumulado de 27.4 milímetros.

Las principales afectaciones se concentraron en las zonas norte, sur y poniente de la ciudad. Hasta el momento, no se reportan pérdidas de vidas humanas, aunque sí se registraron daños materiales.

Ante la contingencia, Bonilla instruyó a todo el personal del Gobierno Municipal a destinar recursos y esfuerzos extraordinarios para atender los efectos de las lluvias, sin importar la hora ni el lugar donde se requiera apoyo.

Asimismo, señaló que las precipitaciones continuarán durante el martes y el resto de la semana, por lo que exhortó a la población a seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Entre las medidas preventivas, pidió evitar salir de casa si no es necesario, no cruzar arroyos ni corrientes de agua, conducir con precaución y respetar la señalización vial, así como revisar el buen funcionamiento de los vehículos y evitar ingresar a cuerpos de agua.

El Alcalde agradeció al Gobierno del Estado por la coordinación permanente para atender la contingencia y aseguró que el Municipio se encuentra preparado para realizar reparaciones e intervenciones en pavimentos, bordos, muros y arroyos una vez que disminuyan las lluvias.

Además, personal municipal mantiene la entrega de apoyos en especie a las familias que lo requieran.

Bonilla informó también que los refugios temporales ubicados en la colonia Mármol, al sur de la ciudad, y en Chihuahua 2000, al norte, permanecen abiertos para brindar atención a la población.

Finalmente, reiteró que se mantendrá el seguimiento permanente de la situación y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales. Ante cualquier emergencia, recordó que está disponible el número 911.

Información: Gobierno Municipal de Chihuahua.